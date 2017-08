Tours : l'île Simon fermée jusqu'au 25 septembre par mesure de précaution

La ville de Tours a décidé de fermer l'île Simon pendant plus d'un mois pour procéder à l'élagage ou l'abattage de 200 arbres qui présentent des fragilités. Il s'agit d'une mesure de précaution qui survient après la chute d'un cèdre fin juillet aux Prébendes.

Finies les siestes et la détente à l’île Simon à Tours, entre les pont Napoléon et Wilson, du mois pour plusieurs semaines. La mairie vient de décider de fermer le parc jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au 25 septembre. Certaines branches d'arbres menacent de tomber. Ils sont fragilisés par la météo très sèche de cet été. C'est donc un principe de précaution, 200 arbres vont élagués ou abattus pendant le mois qui vient.

Un principe de précaution après la chute d'un cèdre fin juillet aux Prébendes

"Un marquage des arbres fragiles avait été effectué il y a plusieurs mois", explique le service des espaces verts de la ville de Tours. "Avec la sécheresse du mois de Juillet, les défauts de structure de ces arbres se sont accentués". En raison de cette fragilité accrue, la ville de Tours a pris la décision de fermer l'île Simon jusq'au 25 septembre.

Essentiellement des peupliers et des acacias

Il s'agit d'arbres dont le diamètre des branches est important. Il s'agit surtout d’acacias et de peupliers qui se trouvent soit au bord des allées, soit auprès des bancs ou encore des tables de ping-pong. Au total, la ville de Tours va devoir procéder à l'élagage ou l’abattage de 200 arbres, soit plus d'un mois de travaux. Une nécessité et un principe de précaution surtout après la chute d'un cèdre fin juillet aux Prébendes. Un petit garçon de deux ans avait d'ailleurs été blessé.