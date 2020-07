Tours : l'incendiaire du bar la Résidence condamné à 3 ans de prison ferme

Un homme de 52 ans a été condamné hier à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction de séjour en Indre-et-Loire relate ce matin la Nouvelle République, pour violences, menaces de mort et incendie du bar-tabac du Carrefour de Verdun. Les faits remontent au 14 février 2020. Le bar-tabac "La Résidence" avait été incendié dans la nuit, mobilisant une vingtaine de pompiers.

Le prévenu va sans doute faire appel

L'auteur des faits, poursuivi aussi pour violences à Tours et menaces de mort entre fin 2019 et mars 2020, était en détention provisoire depuis plusieurs mois. Connu de la justice, il a été condamné 11 fois, notamment à 3 reprises pour usages et menace d'une arme. Lors de son procès, le 12 juin 2020, son avocat avait plaidé la relaxe estimant, au regard du bornage de son téléphone, qu'il était à Aulnay-sous-Bois au moment des faits. Le prévenu pourrait faire appel du jugement.