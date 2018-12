Tours : la 100ème caméra de vidéosurveillance installée

Tours, France

Tours a inauguré ce jeudi sa 100ème caméra de vidéosurveillance. Elle est située place de la Liberté. C'est la 23ème installée cette année. Il y aura d'autres caméras installées d'ici le 31 décembre puisqu'à la fin de l'année ce sont 108 caméras qui filmeront la voie publique. Les images captées par ces caméras sont visionnées 24h sur 24 par 12 opérateurs vidéos de la police municipale.

Des caméras pilotables à distance par un opérateur

La 100ème caméra est un nouveau modèle particulièrement performant comme l'explique Nicolas Galdéano, le directeur de la police municipale. L'originalité de cette caméra c'est qu'elle est pilotable à distance par un opérateur. Cela permet d'aller dans les détails. Christophe Bouchet, le maire de Tours, explique que cette 100ème caméra ne sera pas la dernière. Pour lui, il n'y a plus à prouver leur utilité pour combattre les flagrants délits et la délinquance de voie publique. La ville de Tours a investi 200.000 euros dans des caméras de vidéo-protection de voie publique en 2018. Si l'on y ajoute les caméras qui surveillent les bâtiments publics et celles de Fil Bleu, cela fait un total de 340 caméras pour la seule ville de Tours.