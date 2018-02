La bibliothèque de la Faculté des 2 Lions de Tours a été évacuée ce jeudi midi, peu avant 13h, pendant 20 minutes. Il y a eu un mouvement de panique suite à l'énervement d'un étudiant. Une étudiante a cru à un acte terroriste. L'alarme incendie a été déclenchée et d'importants moyens ont été déployés.

Des policiers avec des équipements anti-terroristes

Une quinzaine de pompiers ont été envoyés sur les lieux. Les pompiers qui ont mis en place un PC de crise en commun avec la police qui a dépêché à la bibliothèque une dizaine d'hommes, lourdement armés avec tous les équipements anti-terroristes. Une alerte d'intervention de niveau 2 précise la Police qui en compte 3, la dernière étant gérée directement par la Préfecture.

Des cris lors de la restitution d'un livre

Tout est parti d'un esclandre provoqué par un étudiant mécontent lors de la restitution d'un livre. Il s'est énervé et a commencé à hurler. Une étudiante a alors paniqué et a activé l'alarme incendie. Toute la bibliothèque a été évacuée, et en raison de la nature de l'établissement, les forces de police et les secours sont arrivés très rapidement sur place. Une fois la reconnaissance des lieux effectuée, tout est rentré dans l'ordre au bout de 20 minutes. L'étudiant mécontent à l'origine de cette grosse frayeur avait déjà quitté les lieux au moment de l'intervention des policiers.