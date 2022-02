Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 février, la boulangerie et la pharmacie des Rives du Cher à Tours ont été cambriolées par un groupe de quatre hommes. Les malfaiteurs sont repartis avec les tiroirs caisses et en dégradant les deux magasins.

Tours : la boulangerie et la pharmacie des Rives du Cher cambriolées et vandalisées

Les quatre cambrioleurs ont forcé la porte de la boulangerie et de la pharmacie et sont repartis à chaque fois avec les tiroirs caisses.

Vendredi 11 février vers 3h du matin, un groupe de quatre hommes ont cambriolé et vandalisé la boulangerie et la pharmacie des Rives du Cher à Tours. Pour s'introduire dans les deux commerces, les malfaiteurs, armés d'un pied de biche et d'une pince multiprises, ont forcé les portes d'entrées. Ils ont ensuite tout jeté par terre avant de s'emparer du tiroir-caisse, un batteur et une plaque de cuisson dans la boulangerie, et de la caisse centrale dans la pharmacie.

Je vis ce cambriolage comme un viol

Abdel, gérant de la boulangerie reste sous le choc. " Ils ont tout retourné dans le magasin, je ne comprends même pas la logique, c'est gratuit et ça ne sert à rien. Sincèrement je ne comprends pas. Je vis ce cambriolage comme un viol, on détruit tout mon travail. Toute l'avance que j'avais fait pour la journée ils ont tout foutu en l'air. Heureusement avec la vidéo-surveillance ils sont identifiables, c'est ma seule consolation."

Les portes ont été forcées à coup de pied de biche. © Radio France - Jean Rinaud

Des commerçants démoralisés

Les policiers ont fait des prélèvements sur place jusqu'à 10h30 du matin, les réparations des portes elles devront prendre plusieurs semaines, ce qui désole la pharmacienne Sylvie Pezard : "Ils ne se rendent pas compte ses jeunes. Le temps de faire travailler les assurances, réparer les dégâts ça va prendre plusieurs semaines. En tant que pharmacienne, c'est du temps et de l'énergie perdus pour rien. Ça fait deux ans qu'on est hyper sollicités par le Covid qu'on donne tout pour nos patients, et c'est comme ça qu'on nous remercie, et bien ça ne donne plus du tout envie de travailler".

Abdel qui a ouvert sa boulangerie en 2019 n'avait jamais été cambriolé. Il reste très marqué par le vandalisme de son commerce. © Radio France - Jean Rinaud

Les visages des voleurs visibles via les caméras de surveillance

Selon les deux commerçants qui vont porter plainte, les quatre malfaiteurs identifiables via les caméras de surveillances ne sont pas des habitants du quartier. Une enquête est en cours pour identifier les malfaiteurs.