Tours : la crèche municipale évacuée en raison d'une suspicion de fuite de gaz

Une odeur de gaz envahit le secteur de la place Jean Jaurès à Tours, ce mercredi 17 novembre. Pompiers et policiers sont sur place pour sécuriser les lieux et s'assurer qu'il n'y a pas une fuite de gaz. Par précaution, la crèche municipale à côté de la mairie à été évacuée, tout comme la partie gauche de l'hôtel de ville.

Circulation en partie bloquée

La circulation est bloquée sur le boulevard Heurteloup entre le Vinci et la place Jean Jaurès, dans le sens Est-Ouest. Une déviation est mise en place à partir de la rue Buffon. Les trams et les bus ne circulent pas non plus dans le secteur.

Trois camions de pompiers sont mobilisés avec la grande échelle. Actuellement, la crèche est en train d'être ventilée. Toutes les fenêtres sont ouvertes.