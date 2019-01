Tours : la grand-mère accusée d'avoir tué sa petite-fille avait fait un séjour en psychiatrie un mois avant le drame

Tours, France

Le procès de Sylvie J, accusée d'avoir tué sa petite-fille de 6 mois à Tours-Nord en avril 2015, a débuté ce lundi à Tours. Cette femme de 56 ans est jugée jusqu'à mercredi par la cour d'assises d'Indre-et-Loire pour avoir donné plusieurs coups de couteau mortels à sa petite fille, un nourrisson de 6 mois. C'était le 20 avril 2015.

C'était une merveille Manon, je l'aimais, je regrette ce geste"

Au début de l'audience, l'accusée s'est exprimée et a dit qu'à aucun moment, elle n'a voulu tuer Manon. "Je n'explique pas ce geste, je le regrette. Manon, c'était une merveille je l'aimais." L'exposition des faits à la Cour a permis de mieux comprendre la personnalité de l'accusée.

L'accusée était dépressive depuis plusieurs années

Elle souffrait de dépression. Elle avait eu un accident du travail en octobre 2013. On avait détecté à l'époque des micros-AVC et du diabète. Elle n'était plus la même ensuite selon son entourage. La dépression aurait pris une autre tournure en novembre 2014, ce qui nécessitera une prise en charge en hôpital psychiatrique du 12 février au 11 mars 2015. À sa sortie, son état semblait s'améliorer. Le 3 avril, elle passe d'ailleurs la journée avec sa fille et sa petite-fille. Les parents décident, 17 jours plus tard, de lui confier Manon, jour du passage à l'acte. On a d'ailleurs appris que le corps du nourrisson comportait 32 plaies, dont 16 perforantes. Un seul coup, à la carotide, a été mortel.

Le procès doit durer jusqu'à mercredi. Les avocats en demandé un procès à huis-clos, mais la Cour a refusé. L'accusée risque la prison à perpétuité.