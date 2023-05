Tours : la justice annule la fermeture administrative du restaurant "Le Chien Fou" décidée par le préfet

Le service va reprendre plus tôt que prévu au restaurant Le Chien Fou. Situé dans le Vieux-Tours, il va rouvrir ses portes vendredi 19 mai. Le tribunal administratif d'Orléans a annulé, lundi, l'arrêté de fermeture administrative pris par la préfecture d'Indre-et-Loire pour un mois, jusqu'au 1er juin, pour "travail illégal". En cause : la présence de deux ressortissants étrangers à la plonge.

Or, dans son ordonnance, le juge des référés met en évidence des vices de procédure. Il y a notamment l'absence du principe contradictoire. En clair, la préfecture aurait dû informer, au préalable, le gérant du Chien Fou de son intention de fermer administrativement le restaurant, en lui envoyant le rapport de l'inspection du travail, suite au contrôle réalisé quelques mois plus tôt, dans les cuisines.

L'avocat du restaurateur plaide la "bonne foi" de son client

Autre grief reproché au préfet d'Indre-et-Loire : le fait qu'il n'ait pas tenu compte des conséquences financières pour l'établissement. Car même fermé, il doit continuer à payer des charges fixes - loyer, salaires - pour un montant mensuel de 23.000 euros.

Sur le fond, l'avocat du restaurateur a aussi plaidé la "bonne foi" de son client. "Il s'est fait avoir par un cabinet d'expert comptable", explique Me Wenceslas Monzala. Ce cabinet était chargé, pour son compte, de procéder au recrutement et d'établir les contrats des salariés. Et donc, ceux des deux ressortissants étrangers, sans titres de séjour. Ils n'avaient pour simples documents que des attestations de demandes d'asile. "Cette faute-là ne peut pas être imputée au Chien Fou", conclut Wenceslas Monzala.