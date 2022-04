Tours : la métropole demande l'expulsion du cirque Zavatta auprès de la justice

"C'est la première fois que je vois ça", s'étonne le président de la métropole Frédéric Augis, à propos de l'installation, le 25 avril, du cirque Nicolas Zavatta-Douchet au parc de la Gloriette à Tours. L'établissement aurait dû obtenir les autorisations de la mairie de Tours et de la métropole, ce que les deux administrations démentent avoir donné. La métropole annonce ce 28 avril saisir le juge des référés et demande l'expulsion comme mesure d'urgence, au motif d'occupation sans titre (comprendre "illégale") du domaine public.

En face, le propriétaire du cirque assure que ses demandes d'autorisations auprès de la mairie sont restées "sans réponses", sans mentionner la métropole. Il s'indigne en plus du traitement dont son cirque fait l'objet, à cause de l'utilisation d'animaux sauvages dans les spectacles. L'adjoint à la mairie de Tours Philippe Geiger, répond que "ce n'est même pas encore la question des animaux, mais juste de l'autorisation de s'installer."

Plus de cirques avec des animaux sauvages à Tours

La mairie de Tours, qui s'était engagée à refuser les cirques avec des animaux sauvages, dit avoir décliné l'autorisation au cirque Zavatta - qui possède entre autre des tigres, des lions et des chameaux. Une histoire légèrement différente selon le directeur du cirque : "Nous n'avons pas eu de réponse de la part de la mairie", assure Frédo Douchet. Il rappelle avoir "40 personnes à nourrir. On ne peut pas attendre, attendre, attendre..."

"Si on est dans la légalité pour quelle raison est-ce qu'on ne nous donne pas l'autorisation ?" rajoute-t-il en référence à la loi contre la maltraitance animale, votée en 2021, qui donne sept ans aux cirques itinérants pour arrêter leurs spectacles avec des animaux sauvages. Mais selon la mairie de Tours il ne s'agit pas de la question des animaux sauvages. "Le problème c'est l'occupation sans autorisation du terrain, avec en outre un vol d'électricité", dénonce l'adjoint à la mairie Philippe Geiger.

Aucun échange avec la métropole

Car effectivement au niveau de cette loi de 2021 le cirque est en ordre, localement c'est bien les mairies qui sont responsables de l'implantation des cirques sur leur territoire. Dans ce cas présent, il faut également l'autorisation de la métropole, responsable du parc de la Gloriette. L'agglomération dit n'avoir reçu aucune demande et saisit donc le juge des référés pour occupation sans titre du domaine public.

Frédo Douchet explique avoir sollicité un troisième acteur. "On est passé directement par la Préfecture. Je n'ai pas encore les papiers par la Préfecture mais on nous a dit que ce n'était pas normal qu'on ne nous dise pas oui ou non." Sollicité par France Bleu Touraine, la Préfecture dit ne pas avoir "autorisé l'installation du cirque Zavatta à la Gloriette" et précise que "de telles autorisations ne dépendent pas du préfet mais des maires."