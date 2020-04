Tours : la police lance un appel à témoin pour disparition inquiétante

Un homme de 51 ans a quitté son domicile le 21 mars dernier et n'a pas donné de nouvelles depuis. Louis Icentilai habite le secteur de Montjoyeux à Tours. Il mesure 1,60m, a les yeux marron et porte les cheveux courts. On ignore comment il était vêtu au moment de sa disparition. Si vous pensez pouvoir apporter des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Tours au 02 47 33 80 69.

Image Face Book Police Nationale d'Indre-et-Loire - police