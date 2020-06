Tours : la police signale la disparition inquiétante d'une adolescente de 14 ans

La police d'Indre-et-Loire lance un appel à témoin pour retrouver une adolescente de 14 ans portée disparue. La jeune Ines FERREIRA a quitté son domicile secteur Saint Symphorien à Tours lundi 22 juin 2020 au matin pour se rendre à son collège à Tours nord mais elle n'y est pas allée.

La jeune fille a les cheveux châtains mi-longs, les yeux marrons, mesure 1m54 et portait un pantalon beige et un t-shirt blanc ainsi qu'un blouson noir et un sac à dos à fleurs.

Si vous avez des informations contactez le commissariat de police de Tours au 02.47.33.80.69