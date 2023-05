Tours : la porte du local de l'association Utopia 56 vandalisée

Une petite plaque en bois recouvre le trou béant de la porte du local tourangeau d'Utopia 56. Stigmate de l'acte de vandalisme dont a été victime l'association d'aide aux migrants, lundi 22 mai, aux alentours de 20 heures. L'un des voisins du dessus, témoin de la scène, explique avoir vu un jeune homme d'origine marocaine, un peu alcoolisé, frapper à la porte dans l'espoir d'y trouver un hébergement pour la nuit. Une porte fermée. Et de dépit, il a donné un gros coup de pied dedans, explosant la vitre à l'entrée.

ⓘ Publicité

Une version qu'il a donnée aux policiers venus constater les dégâts et interroger les membres d'Utopia 56, ce mardi, après un dépôt de plainte, un peu plus tôt dans la journée. Une version qui "rassure", quelque part, Jenny Briant Macgregor, l'une des coordinatrices de l'association à Tours. Elle s'imaginait déjà un acte volontaire "de l'extrême-droite". Il faut dire que les événements récents pouvaient être quelques indices.

Un courrier de menace et des excréments dans une lettre

"Le 2 mai dernier, j'ai ouvert un courrier en rentrant de vacances, explique-t-elle. À l'intérieur, il y avait une lettre. D'un côté, il y avait ce message : 'Faux mineurs, vrais menteurs, rentrez chez vous'. Et de l'autre, il y avait une grosse trace d'excréments. C'était un acte gratuit. C'est facile d'envoyer une lettre par la Poste, il n'y a que les lâches qui font ça. Donc, je n'ai pas eu peur."

Mais les commentaires de plus en plus haineux à l'encontre de l'association sur les réseaux sociaux et, surtout, la nouvelle attaque contre le centre LGBTI de Tours , lundi, commencent à l'inquiéter. "Là, on est sur un vrai acte de violence qui pourrait avoir de grosses conséquences si cela se passait chez nous. Nous avons une vingtaine de jeunes, je n'ose pas imaginer si un engin explosif était lancé dans le local. Comme pour le centre LGBTI, ce que nous faisons dérange peut-être ceux qui ont peur de l'étranger, qui ont peur de l'autre, qui ont peur de la différence. Mais nous continuerons à mener nos missions."