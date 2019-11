Tours : la Protection Civile victime d'un vol sur un des ses fourgons d'assistance aux victimes

La Protection Civile, association chargée du secours et de la formation aux gestes qui sauvent, a été victime d'un vol sur un des ses fourgons d'assistance aux victimes. L'association a porté plainte et compte installer des caméras de vidéosurveillance.

Tours, France

De l'incompréhension, de l'indignation même pour les bénévoles de la Protection Civile d'Indre-et-Loire dont le but est de former aux gestes qui sauvent, de secourir la population, d'encadrer les manifestations sportives et culturelles en cas d'accident, de malaise. Un des 3 fourgons de l'association a été victime d'un vol ciblé, un vol d'opportunité, à Tours-Nord sur le parking de la Protection Civile rue de Parçay. Le ou les auteurs ont dérobé le capot du véhicule, la calandre, des avertisseurs lumineux, et plusieurs pièces du moteur. Le vol a eu lieu le week-end des 26 et 27 octobre et l'association a découvert le préjudice le lundi suivant.

La Protection Civile 37 a porté plainte auprès du commissariat de Tours. L'association compte installer des caméras de vidéosurveillance pour se prémunir contre ces agissements. Le fourgon sera sans doute immobilisé jusqu'à la fin de l'année. Pour autant, les missions de l'association ne sont pas remises en cause grâce aux 2 autres fourgons qui n'ont subi aucun vol.