Tours : la sœur de Mounia Haddad condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour avoir facilité son enlèvement

La sœur de Mounia Haddad, cette élue du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire enlevée et séquestrée par son père et ses deux oncles, a été condamnée ce jeudi à 4 mois de prison avec sursis. Elle a interrogé les comptes bancaires de sa sœur afin que sa famille la localise plus facilement.

Mounia Haddad, lors du procès en septembre 2018 de son père, de ses oncles poursuivis pour enlèvement et séquestration

Tours, France

Une nouvelle condamnation dans l'affaire Mounia Haddad, cette élue LREM du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, enlevée et séquestrée par son père et ses deux oncles. La sœur de Mounia Hadad, Hind, a été condamnée par la justice à 4 mois de prison avec sursis pour violation du secret professionnel. Une condamnation conforme aux réquisitions du parquet. Employée de la Caisse d'Epargne d'Amboise, elle a espionné sa sœur pendant des mois en consultant son compte en banque. Ses indications ont permis à la famille Haddad d'aller rechercher l'élue tourangelle dans le sud et la ramener de force à l'été 2018.

Au cours de l'audience le 21 janvier 2019, Hind Haddad a reconnu avoir interrogé 170 fois le compte en banque de sa sœur entre mars et juillet 2018. Tous les renseignements fournis par Hind Haddad ont permis de savoir où vivait Mounia Haddad qui avait fuit sa famille, partie s'installer dans le sud. Son compte en banque a parlé. Son père et ses deux oncles ont alors pu la retrouver, et la ramener de force à Saint-Pierre-des-Corps.

Dès que les faits ont été connus, Hind Haddad a été licenciée de la Caisse d'Epargne. L'ex salariée devra d'ailleurs verser 1 euro symbolique à son ancien employeur. Par ailleurs, le procès en appel du père et des oncles pour enlèvement et séquestration de Mounia Haddad devrait se tenir d'ici la fin de l'année à Orléans.