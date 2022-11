La soirée dégénère à Tours : une victime saute par la fenêtre, un homme armé d'un couteau arrêté

La soirée a complètement dégénéré dans la nuit du 1er au 2 novembre dans cet appartement de Tours, situé avenue de l'Alouette. Peu après 1h du matin, la police est alertée car l'un des convives se montre particulièrement menaçant. L'agresseur - sous stupéfiants - menace un couple ainsi qu'un troisième homme, à l'aide d'un couteau et de son chien, un berger malinois.

Utilisation d'un taser

L'homme visé parvient à sauter par la fenêtre et appelle les secours. Des policiers de la BAC interviennent, défoncent la porte de l'appartement. Ils aperçoivent alors le couple prostré ainsi que l'agresseur et son chien. Les policiers utilisent un taser afin de maîtriser l'individu, mais rien n'y fait. Ils usent alors de la force pour interpeller l'homme, âgé d'une quarantaine d'années et connu des services de police.

L'une des victimes a reçu 10 jours d'ITT (incapacité totale de travail), en raison de brûlures infligées par l'agresseur à l'aide de son couteau préalablement chauffé sur les plaques de cuisson. Ce dernier a été déféré mercredi 2 novembre devant le parquet de Tours. Il est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement.