Tours : la statue de la comédie humaine a été retrouvée

La ville de Tours a retrouvé la statue de la comtesse Blanche-Henriette de Mortsauf. Elle avait disparu le 14 avril 2021. Une jeune tourangelle l’a découverte par hasard dans une benne à déchets du boulevard Béranger. Cette statue avait été réalisée par l’artiste Nicolas Milhé en novembre 2019 et ce, dans le cadre du 220e anniversaire de la naissance de l'écrivain tourangeau Honoré de Balzac. La ville de Tours avait lancé un casting auprès de la population pour incarner cinq personnages de la Comédie Humaine. Ces derniers avaient ensuite été sculptés et fondus en statues de bronze et avaient pris place dans le jardin de la préfecture de Tours

Selon le communiqué de la ville de Tours, "aucun constat de dégradation n’a pour le moment été observé. Un examen plus approfondi de l’œuvre va être effectué par les services compétents".

.