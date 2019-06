Tours : la touriste chinoise aurait fui son pays et se trouverait au sud de Paris

Même si il reste beaucoup de zones d'ombres autour de la disparition d'une touriste chinoise à Tours vendredi dernier, on sait qu'elle aurait tenté de fuir son pays. Elle serait actuellement au sud de Paris. Un voyage effectué en taxi et réglé par des amis ou de la famille.

Tours, France

Le mystère autour de la touriste chinoise disparue à Tours commence à s'éclaircir. Cette ressortissante Chinoise de 35 ans, présente en Touraine avec un groupe de 25 touristes pour visiter les châteaux de la Loire, a disparu depuis vendredi 14 juin. C'est l'accompagnateur qui l'a signalé à la police au moment de remonter dans l'autocar pour quitter Tours ce samedi matin.

Elle aurait fui son pays

Sur les images de vidéosurveillance, on la voit entrer dans la gare de Tours. Selon les policiers, elle pourrait avoir pris un train vendredi soir. En fait, les enquêteurs la soupçonnent d'avoir fuit son pays. A priori la jeune femme a pris la navette pour se rendre à la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps mais elle n'a pu monter à bord d'un train. Ne parlant pas un mot de français, elle n'aurait pas pu réserver un billet de train et aurait décidé de prendre un taxi, direction Choisy-le-Roi au sud de Paris. C'est là que des connaissances l'attendaient à son arrivée. Des amis ou de la famille qui ont réglé la course qui s'élevait quand même à 600 euros. C'est le chauffeur de taxi, alerté par l'appel à témoins de la police, qui a fourni ces informations précieuses aux enquêteurs.