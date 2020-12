Tours : le calendrier des pompiers directement distribué dans les boîtes aux lettres

Vous ne verrez pas les sapeurs-pompiers de Tours vendre leur calendrier cette année. "En raison du risque sanitaire, impossible de faire du portage" explique Xavier Gireau, le président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Tours, "on a trouvé la solution de les mettre sous plastique et de les distribuer dans les boîtes aux lettres, il y aura une enveloppe pré-timbrée avec une note explicative pour ceux qui souhaitent faire un don". Il sera possible également de faire un don via le système Paypal ou via un QR code pour les adeptes des paiements sur smartphone.

Puisque l'absence de contact nuira au don, les pompiers vont distribuer 60 000 calendriers à Tours, soit presque deux fois plus qu'en temps normal. La distribution débute cette semaine. L'argent versé à l'amicale permettra d'aider les enfants de pompiers décédés en mission ou blessés, il servira également à l'amélioration de la vie quotidienne en caserne et pour la Sainte-Barbe dont les pompiers ont été privés début décembre, là aussi en raison du contexte sanitaire.