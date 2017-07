Tours : le cinéma CGR des Deux Lions victime d'un braquage

Le cinéma CGR des Deux Lions a été braqué par un homme seul dans la nuit de dimanche à lundi vers 1h du matin.

Le cinéma CGR des 2 lions, à Tours, a été victime d'un braquage dimanche soir, juste après la fin de la dernière séance. Le braqueur a agi seul. Cagoulé, ganté et armé, il s'est présenté vers 1h du matin. A cette heure-là, dans le hall du cinéma, il n'y a plus que deux agents de sécurité. Il a voulu se faire remettre la recette du jour, impossible, elle était inaccessible. Histoire de ne pas repartir bredouille il s'est donc fait conduire jusqu'au bureau du directeur. Il a cassé la porte à coups de pieds, a fouillé et s'est emparé d'une centaine d'euros avant de s'enfuir avec son maigre butin. Les deux agents de sécurité n'ont pas été blessés, mais l'un d'entre eux, très choqué, a passé la nuit aux urgences.La police est, de temps en temps, appelé aux CGR, pour calmer des clients chahuteurs. En revanche, c'est la première fois qu'elle intervient suite à un braquage.