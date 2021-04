Tours : le commissariat se recueille pour leur collègue assassinée à Rambouillet

Ce lundi à 17h30, environ 80 personnes étaient présentes devant le commissariat de Tours. En hommage à Stéphanie M., secrétaire administrative assassinée vendredi dernier au commissariat de Rambouillet dans les Yvelines. Des citoyens et élus s'étaient mélangés aux policiers pour observer une minute de silence.

Un discours prononcé par une secrétaire administrative

Cette minute de silence fut précédée par un discours en mémoire de Stéphanie M. Un discours prononcé symboliquement par Isabelle Bigeard, secrétaire administrative au commissariat de Tours. Tout part d'un groupe de conversation de plusieurs secrétaires administratives de la police depuis le drame de vendredi dernier raconte-t-elle. "Il nous paraissait normal de faire un hommage à cette collègue avant l'hommage officiel. Il fallait faire quelque chose et ne pas rester muettes devant cette atrocité".

Quand on est secrétaire dans la police, on ne pense jamais qu'on peut être la cible d'un terroriste - Isabelle Bigeard, secrétaire administrative au commissariat de Tours

Cette secrétaire administrative travaille dans la police depuis 33 ans et depuis cinq années à Tours. Elle qui se rend et entre au travail de la même manière que tous ses collègues policiers avoue rester sur ses gardes. "Même si sur notre front ce n'est pas marqué policier, nous sommes aussi vulnérables que nos collègues en tenue finalement. Quand on est secrétaire dans la police, on ne pense jamais qu'on peut être la cible d'un terroriste. D'un seul coup on se dit que demain ça pourrait être nous"

Isabelle Bigeard, secrétaire administrative au commissariat de Tours depuis 5 ans, a prononcé un discours © Radio France - Adel Beloumri

En mémoire l'attaque à Joué-lès-Tours en 2014

Ce drame rappelle forcément les événements survenus au commissariat de Joué-les-Tours en décembre 2014. David Debono, secrétaire unité SGP Police au commissariat de Tours s'en souvient : "heureusement pour nos collègues à l'époque, ils n'avaient été que sévèrement blessés ou très peu blessés, des blessures également dans leur chair et psychologiques. Nos collègues avaient été très meurtris par cet évènement et là, avec Rambouillet, c'est directement revenu dans les têtes".

"Il était important de se rappeler que notre collègue était toujours parmi nous à midi, à Rambouillet et qu'à 14h20 elle était partie. Je pense également à ses collègues de travail" termine David Debono.