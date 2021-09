Un conducteur de 25 ans a été interpellé dimanche 29 août à Tours. Les policiers ont saisi dans son véhicule des stupéfiants et de l'argent liquide. Il aurait écoulé 57 kilos à ses clients à l'aide du réseau Snapchat depuis juillet 2018.

Tours : le dealer fournissait ses 250 clients via Snapchat

Un homme âgé de 25 ans a été interpellé dimanche 29 août 2021 vers une heure du matin, dans le centre-ville de Tours. Les policiers l'ont interpellé alors qu'il refusait de se soumettre à un contrôle routier. Il circulait malgré une suspension de permis.

A bord de son véhicule, les policiers ont saisi des stupéfiants, un rouleau de film alimentaire pouvant servir au conditionnement du cannabis et 700 euros en petites coupures.

Au terme de l'enquête, les policiers estiment qu'il aurait vendu environ 57 kilos de résine de cannabis depuis juillet 2018 à plus de 250 "clients" via le réseau social Snapchat. Il a été présenté à la justice et incarcéré en attendant son procès.