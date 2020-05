Tours : le Festival Aucard reporté du 17 au 20 septembre

Le 13 avril dernier, les organisateurs du Festival Aucard de Tours annonçaient l'impossibilité de tenir la manifestation comme initialement prévue, du 9 au 13 juin 2020. Après l'étude des différentes options (annulation, report), il a été pris la décision de reporter le festival après l'été, toujours sur la plaine de la Gloriette.

Si les conditions de sécurité sanitaire sont réunies et si les pouvoirs publics donnent leur aval, le Festival Aucard de Tours se déroulera du jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2020.

L'édition 2020 sera donc amputée d'un jour et la programmation s'en verra naturellement modifiée à la mesure de l'ouverture ou non des frontières et des directives concernant le transport. Il n'y aura pas non plus d'Apérocks.

Pour les personnes indisponibles pour ces nouvelles dates et qui souhaitent se faire rembourser, vous pouvez contacter le 02.47.51.03.83