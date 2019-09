Tours : une partie du flocage du parking de l'Heure Tranquille s'effondre

Tours, France

Des rubans de balisage rouge et blanc ont été installés dans plusieurs secteurs du parking du centre commercial l'Heure Tranquille à Tours-Sud pour interdire le stationnement. Le flocage du plafond s'est effondré dans plusieurs endroits, ce qui représente une trentaine de places de parking inaccessibles sur 997 disponibles. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, ni de dégâts.

Des fuites d'eau

Des travaux engagés au rez-de-chaussée commercial ont entraîné des dégâts sur les canalisations. Du coup on a des fuites d'eau qui viennent humidifier le flocage. Et avec le poids, ça tombe sur le sol explique Clément Mignet, le directeur de la Set (Société d'Equipement de Touraine), société publique propriétaire du parking. Heureusement, les dégâts ne sont qu'esthétiques. La structure du parking est intacte, et il n'y a aucun danger sur ce site.

Du ruban interdit l'accès à plusieurs places de parking © Radio France - Yohan Nicolas

Des problèmes qui remontent à 2017

Ce dossier est traité depuis 2017 avec plusieurs expertises. L'origine des fuites reste difficile à identifier selon Clément Mignet. Un expert judiciaire a été nommé et des discussions sont en cours avec Apsys, la société qui gère le centre commercial, pour traiter ce problème. Aucune décision de justice n'a été rendue dans ce dossier sur les éventuelles responsabilités.