Philippe Vendrix a été placé en garde à vue mardi matin pour une affaire de harcèlement moral et sexuel. Trois personnes portent des accusations contre lui. Le procureur de la République invite à la plus grande prudence dans ce dossier.

Tours : le président de l'Université en garde à vue pour des accusations de harcèlement moral et sexuel

Tours, France

Le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, confirme une information divulguée par nos confrères d'Europe 1, sur le placement en garde à vue du président de l'université, Phillipe Vendrix mardi matin. Selon la radio, il aurait été interrogé par les enquêteurs de la PJ pour des faits de harcèlement moral et sexuel. "Au moins trois collaborateurs de l'université - deux hommes et une femme - ont porté des accusations contre lui, deux d'entre eux ont déposé plainte", explique Europe 1 . La garde à vue de Philippe Vendrix est à présent terminée et un point presse se déroule en ce moment même à la direction l'université de Tours.

Le procureur de la République invite à la plus grande prudence dans cette affaire

Le procureur de la République confirme donc cette information mais tient à préciser "qu'il faut dans ce dossier respecter la présomption d'innocence. Il appelle à la plus grande prudence et rappelle que le dossier se poursuit dans le cadre de l'enquête préliminaire". Cette affaire remonte à plusieurs mois, 2018 selon la radio. "Plusieurs témoins ont été entendus dans ce dossier" explique le procureur Grégoire Dulin. Il convient selon lui d'établir la véracité et la sincérité des accusations lancées contre le président de l'Université. Le procureur rappelle que pour l'instant aucune décision de placement en détention ou de poursuite n'a été prise.

Philippe Vendrix préside l'université de Tours depuis mai 2016. Il est musicologue, directeur de recherche au CNRS, et a dirigé le centre d'études supérieures de la Renaissance (à l'université de Tours) de 2007 à 2016.