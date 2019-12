Tours : le président national de la confédération des buralistes vient soutenir les gérants agressés samedi

Tours, France

Les commerçants et les clients des boutiques de la rue Nationale sont toujours sous le choc, quatre jours après le violent braquage du bureau de tabac le Khedive qui a fait un blessé grave. Le gérant a reçu des coups de couteau à plusieurs reprises, il était entre la vie et la mort samedi 14 décembre. Il se remet doucement, reste cependant en soins intensifs et souffre de nombreuses blessures à la cuisse, au thorax et au visage notamment.

L'agresseur a été arrêté le soir même du braquage, il est mis en examen pour extorsion de fond, tentative de meurtre et attaques à main armée. Il a été placé en détention provisoire.

Un drame qui a ému toute la profession des buralistes de la France entière. Mardi 17 décembre, le président national de la confédération des buralistes Philippe Coy a tenu à faire le déplacement à Tours pour se rendre dans le bureau de tabac et rencontrer la compagne du buraliste.

Selon lui, les gérants des bureaux de tabac renforcent de plus en plus les dispositif de sécurité même s'il est très compliqué d'éviter ces agressions. "Prévenir en amont est très difficile. On voit bien en revanche que grâce aux installations de protection et notamment de vidéosurveillance dans nos établissements, conjointes à celles de la ville, nous avons des éléments de protection mécanique pour empêcher le vol" explique Philippe Coy. "Il faut rester très attentifs pour être le moins surpris en cas d'agressions" poursuit ce buraliste agressé lui aussi il y a 18 mois dans son établissement dans les Pyrénées-Atlantiques.

Il explique également que de nouvelles techniques pour mieux identifier les braqueurs sont en cours d'élaboration et notamment la mise au point d'un "traceur chimique" qui "quand une alarme se déclenche, projettera un produit qui permettra aux forces de l'ordre de pouvoir identifier ensuite rapidement le ou les auteurs des faits."