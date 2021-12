Tours : le réseau de cambrioleurs roumains spécialisé dans les vols de Relay SNCF jugé ce mercredi

Dix personnes, majoritairement des ressortissants roumains, comparaissent ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Tours pour une quarantaine de cambriolages dans les gares SNCF. Les vols avaient eu lieu durant l'été 2020, exclusivement dans les magasins Relay et Relay H. Entre mai et aout 2020, ils auraient dérobé 700.000 euros de marchandises, grâce à un mode opératoire bien spécifique, mais c'est à Saint-Pierre-des-Corps qu'ils avaient été pris en flagrant délit.

Un réseau stoppé à Saint-Pierre-des-Corps

Lors de cette nuit de juillet 2020, la police arrête trois des dix cambrioleurs alors qu'ils étaient en train de piller le Relay H de la gare. Un réseau de braqueurs pourtant habitué à ce mode opératoire, puisqu'ils en étaient à leur 37e vol. Avec toujours la même technique. Une entrée par le plafond entre minuit et 4h du matin et ensuite le pillage de cartouches de tabacs, de tickets de jeu, et du tiroir caisse. Pourquoi ciblaient-ils toujours les mêmes boutiques SNCF ? Selon des sources policières, les lieux étant toujours configurés de la même manière avec le même mode d'ouverture des tiroirs caisse, les cambriolages étaient donc plus rapides et faciles.

Une entrée par le plafond

Les voleurs âgés de 18 à 54 ans ont commis des vols dans une dizaine de départements. Ils étaient supervisés via un réseau basé dans un camp en Seine-Saint-Denis qui servait de de lieu de stockage de la marchandise. Poursuivis pour "vols en bande organisée" et "association de malfaiteurs", les dix braqueurs encourent jusqu'à 15 ans de prison. Seuls sept prévenus seront présents, les trois autres font toujours l'objet d'un mandat de recherche. Le procès débute à 8h30.