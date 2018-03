Stéphane Poussier comparaîtra ce mardi devant la justice. Il sera déféré dans la matinée au parquet de Lisieux pour apologie publique d'un acte de terrorisme, et devrait être présenté en comparution immédiate dans la foulée.

Samedi, Stéphane Poussier, ancien candidat de la France Insoumise aux élections législatives en 2017 dans la 4ème circonscription du Calvados, a publié deux tweets. Il s'y félicitait de la mort d'Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel tué lors de l'attaque terroriste du supermarché de Trèbes dans l'Aude. Il a été interpellé dimanche à son domicile de Dives-sur-mer, dans le Calvados. Il est depuis en garde à vue dans les locaux de la sûreté départementale au commissariat de Caen.

Claude Bourdin, candidat de la France Insoumise à Tours aux dernières législatives, a tenu à condamner fermement et sans ambiguïté les tweets abjects, honteux, ignoble et inacceptable de Stépahne Poussier. Claude Bourdin rajoute qu'il en profite pour rendre hommage à ce gendarme, courageux, héroïque, qui a sacrifié sa vie pour sauver des personnes. Dans ces moments difficiles, j'apporte tout mon soutien à la famille et aux amis de ce militaire.