Tours : les 3 géorgiens spécialistes des vols à l'italienne condamnés à 4 ans de prison

Les 3 géorgiens de 37 et 38 ans jugés à Tours pour une série de vols à l'italienne en 2018 ont été condamnés à 4 ans de prison ferme. Ils étaient en détention provisoire depuis 13 mois.

Tours, France

Les 3 ressortissant géorgiens âgés de 37 et 38 ans, spécialistes des vols à l'italienne, ont été condamnés ce mercredi à 4 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Tours. Ils étaient jugés pour vols en réunion, vols aggravés, escroquerie. Pendant plusieurs mois, au cours de l'année 2018, ils ont écumé plusieurs départements, dont l'Indre-et-Loire, et dérobaient vêtements, essence, cartes bancaires.

Le mode opératoire était bien rodé puisque les enquêteurs ont recensé une trentaine de victimes, notamment dans le grand-ouest de la France mais aussi à Dijon, Pau ou encore Marmande. Les 3 hommes crevaient le pneu de voiture de leur victime sur un parking de supermarché, et pendant que l'automobiliste s'afférait à changer sa roue, ils en profitaient pour dérober tout ce qui traîne dans l'habitacle, et faire ensuite des paiements via le sans contact des cartes bancaires.