Tours : les policiers découvrent 950g de cocaïne, de l'argent liquide et une arme quartier des Fontaines

Trois jeunes âgés de 20, 24 et 28 ans ont été interpellés lundi quartier des Fontaines, à Tours en Indre-et-Loire ce lundi 24 avril. Au petit matin, les policiers repèrent deux des trois jeunes dans une voiture. Lors du contrôle, les agents se rendent compte que le conducteur roule sans permis et possède 4.200 euros en liquide. Son passager est en possession d'un pistolet et de quelques dizaines de grammes de cocaïne.

Lors des perquisitions qui suivent, les policiers retrouvent une presse pour empaqueter la drogue ainsi que 850 grammes de cocaïne. C'est lors de cette perquisition que le troisième homme est interpellé. Tous les trois seront présentés en comparution immédiate devant le tribunal de Tours ce vendredi.