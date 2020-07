Tours : Les rodéos urbains dans le collimateur des autorités

"Ras-le-bol des rodéos !" C'est ce que l'on peut entendre dans certains quartiers de Tours et de la métropole. Un plan de lutte a été mis en place entre la police nationale, la préfecture d'Indre-et-Loire et le parquet de Tours pour faire cesser ces acrobaties en quad ou à deux roues souvent au cœur de l'après-midi ou la nuit. Des pratiques dangereuse et très bruyantes donc difficiles à supporter au quotidien pour les habitants des quartiers concernés.

C'est énervant, c'est bruyant !

Une opération de prévention contre ces rodéos était organisée ce mercredi 22 juillet dans le quartier de la Rabière à Joué lès Tours. Presque tous les jours ses habitants entendent des motos qui vrombissent et qui foncent à toute allure dans les rues. "C'est énervant, c'est bruyant ! Quand on regarde la télévision et que la fenêtre est ouverte, on n'entend rien du tout ! Et ça fait peur aux petits quand ils jouent en bas" explique Valérie, une maman du quartier, agacée.

51 interventions pour des rodéos depuis fin mai

Cette situation, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Stéphane D'Hayer la connaît bien. Depuis fin mai début juin, la police est intervenu 51 fois après avoir été appelés pour des rodéos. "Ce sont des phénomènes qui ont tendance à naître au printemps avec les beaux jours et sur lesquels il faut lutter à plusieurs niveaux : à la fois sur le répressif, à la fois sur la sécurisation par notre présence et aussi sur la prévention" détaille-t-il. Selon lui, 24 véhicules deux roues pouvant servir à des rodéos ont été saisis depuis le début du déconfinement.

Une nouvelle pour sanctionner plus sévèrement les auteurs de rodéos

Depuis 2018 une nouvelle loi a été votée pour mieux réprimer l'infraction de rodéos. Pour le procureur de la république de Tours, Grégoire Dulin, il faut une réponse judiciaire ferme et adaptée. "A chaque fois qu'un auteur de rodéo est identifié, il est immédiatement placé en garde à vue et son véhicule est saisi afin qu'il ne recomète pas ce type d'infractions. A l'issue de sa garde-à-vue, lorsque le rodéo est constitué, il est systématiquement présenté à un magistrat du parquet : soit comparaître devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate pour les majeurs, soit devant le juge des enfants pour les mineurs afin qu'il soit mis en examen."

Pour les jeunes des actions de préventions sont mises en place avec par exemple une vingtaine d'ateliers sur la sécurité routières dans les centre aérés ou dans le cadre des vacances apprenantes à destination des 12 - 17 ans, mais aussi huit dans des centres commerciaux.