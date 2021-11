Tours : les sinistrés de l'incendie du quartier des Fontaines ne peuvent toujours pas rentrer chez eux

Deux mois et demi après l'incendie de la résidence Balzac, dans le quartier des Fontaines à Tours, la soixantaine de locataires et propriétaire ne peuvent pas regagner leur appartement. Ils attendent la nomination d'un expert judiciaire. Cela peut prendre des mois.

Cela fait deux mois et demi qu'Anne et son fils de 13 ans bataillent chaque soir pour savoir où ils dormiront. Après avoir testé l'hôtel, et le canapé des amis, "nous avons passé une nuit dans la voiture la semaine dernière", explique cette propriétaire d'un appartement de la résidence Balzac, dans le quartier des Fontaines à Tours, victime d'un incendie le 3 septembre.

"Le lendemain, je ne suis pas allé travailler et mon fils n'est pas allé au collège, il est clairement en train de décrocher. Nous sommes des victimes collatérales d'un système qui nous dépasse. Et là, je me bats pour tenter d'avoir un meublé pour y passer les prochains mois, mais ce n'est pas facile", témoigne cette mère de famille. Comme elle, la soixantaine de propriétaires et locataires de la résidence ne peuvent pas rentrer chez eux. Ou alors uniquement pour y récupérer quelques affaires de temps en temps. En réalité, 33 logements sont considérés comme inhabitables par l'arrêté de péril pris par la mairie en septembre. Il est toujours en vigueur.

L'expert judiciaire n'est toujours pas nommé

"Au début, quand nous avons eu des réunions avec le syndic de propriété, on nous annonçait que d'ici la fin de l'année, nous pourrions retrouver notre logement, pour ceux qui n'ont pas trop de dégâts, explique Marie, une autre habitante. Mes filles me demandaient si on passerait Noël à la maison et je leur disais que oui. Mais ça a été l'ascenseur émotionnel quand on nous a annoncé quelques jours plus tard qu'en fait, cela prendrait des mois voire une année." Marie restera donc encore un moment chez ses parents avec son mari et ses deux filles de 9 et 12 ans. "L'une d'elles a pleuré quand je lui ai dit qu'on n'aurait pas de Noël chez nous. Chez mes parents, ce n'est pas pareil. Elles n'ont pas leur chambre et leurs repères."

Si les choses traînent, c'est parce que l'assureur du syndic s'est retourné contre l'entreprise qui réalisait des travaux sur le bâtiment au moment où l'incendie s'est déclaré. Un expert judiciaire est censé évaluer les causes du sinistre et déterminer d'éventuelles responsabilités. Or, il n'est toujours pas nommé. Au civil comme au pénal, la justice reconnait n'avoir lancé aucune démarche en ce sens à ce jour et en plus, les experts judiciaires sont peu nombreux dans le département.

Plusieurs portes sont condamnées. © Radio France - Adrien Bossard

Il faut que la justice se bouge, car on est en train de détruire des vies

"On n'a aucune perspective, peste Christian. C'est sans doute ça le plus dur à vivre actuellement. Je suis extrêmement traumatisé par toute cette histoire, je prends des antidépresseurs actuellement, j'ai l'impression de ne plus être moi-même et je ne sais pas quand je pourrai avancer. Là, je suis hébergé dans une résidence hôtelière mais pour combien de temps encore ? Car les assurances nous relogent en fonction de la valeur locative de nos appartements pour une période d'un an. Après, il se passe quoi ? Qui paye si je ne peux pas revenir chez moi ? Il faut que la justice se bouge, car on est en train de détruire des vies."

Réunis en collectif, les habitants de la résidence Balzac viennent d'écrire au tribunal judiciaire de Tours pour faire avancer les choses. Elle attend une réponse.