Tours : les sinistrés du quartier des Fontaines retrouvent leur domicile, cinq mois après l'incendie

À l'entrée des immeubles des 3, 5 et 7 rue Victor Jacquemot, des ouvriers dévissent les barricades. L'accès est enfin libre pour les habitants de la résidence Balzac, dans le quartier des Fontaines. Cinq mois après l'incendie, l'arrêté de péril a été levé par la mairie de Tours, ce jeudi 3 février. Sur les 33 logements condamnés jusqu'alors, 29 sont donc considérés comme habitables. Des électriciens et plombiers se sont chargés de remettre le courant et l'eau. Or, dans les faits, tout le monde ne peut prétendre dormir tout de suite dans son logement.

Jean-Jacques, lui, fait partie des plus chanceux. Situé au deuxième étage du 7 rue Victor Jacquemot, il en a définitivement fini avec l'hôtel. "C'est très émouvant de revenir chez soi, raconte le retraité de 76 ans. Quand je suis arrivé, je me suis fait mon café, je me suis assis sur mon canapé, et c'était comme une sorte de renaissance, c'est-à-dire que j'ai retrouvé mes petites habitudes. Ce soir, je vais dormir dans mon lit ! Et je suis sûr que je vais passer une bonne nuit."

Des gravats amiantés à enlever dans les quatre duplex

Pour Mireille, la situation est bien différente. Les dégâts dans son appartement sont encore trop importants pour y habiter. Les murs et le plafond de son salon sont moisis par l'humidité liée à l'arrosage des pompiers, lors de l'incendie. Sa moquette est en mauvais état et elle doit encore finir le tri de tout ce qui est à jeter. "Là, j'entasse dans des sacs poubelles tout ce dont je ne veux plus. Du linge moisi, des babioles, des documents abîmés... Pour moi, c'est très clair, je ne rentre pas tant que le gros du travail n'a pas été fait. Je ne pas envie de dormir dans un appartement dans cet état, ni même au milieu des travaux. Ça me déprimerait.

Cette levée d'arrêté de péril lui permet au moins de faire venir son assureur pour évaluer les dommages et enclencher le chantier. "Là, il faut refaire le sol, le plafond, la tapisserie... Bref, ce n'est pas fini."

Les traces de moisissures chez Mireille, une habitante. © Radio France - Adrien Bossard

Pour les quatre duplex encore condamnés, le retour au domicile prendra encore plus de temps. "Au quatrième étage du 3 et du 5 rue Jacquemot, l'expertise judiciaire est toujours en cours, explique Calogero Messina, le représentant du syndic de copropriété chez Foncia. Quand elle sera terminée, nous pourrons évacuer les gravats qui contiennent des traces d'amiante. Vu l'âge du bâtiment, ce n'est pas étonnant. Une fois que tout sera fait, les appartements seront accessibles." Mais pas habitables pour autant. Avec les travaux à effectuer, les propriétaires concernés en ont encore pour de très longs mois.