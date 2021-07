Tours : les squatteurs de l'ancienne clinique Saint Gatien seront fixés sur leur sort le mardi 27 juillet

Cette nouvelle audience, ce vendredi, devant la juge des contentieux et de la protection de Tours, n'a guère fait avancer le dossier puisque une nouvelle fois, l'avocate de la clinique NCT+ et de la SA Saint Gatien, locataires des lieux, n'a pas produit le bail donnant droit aux revendications des deux sociétés.

L'avocat des "zadistes", Maitre Jérôme Damiens-Cerf, a donc demandé que soit produit le bail emphytéotique signé une première fois en 1977 pour une durée de 25 ans entre la Congrégation des Sœurs Augustines et la clinique Saint Gatien. Ce bail a d'ailleurs été prolongé en 1994 et court désormais jusqu'au 31 mars 2027.

Selon Me Damiens-Cerf, avocat des occupants de la clinique Saint Gatien, ses adverses - représentés par Maitre Aurore Merigoux - ont une nouvelle fois affirmé détenir les documents prouvant leur légitime revendication, mais à la dernière question de la juge : "si vous avez les documents, est-ce que vous les avez produit pour cette audience ?" la réponse est toujours la même : ces documents existent et sont en possession de la NCT+ et de la SA Saint Gatien, mais ils n'ont toujours pas été montrés au juge.

Pour Me Damiens-Cerf, les demandes et l'action de la clinique et de la société au vu des documents fournis et surtout ceux qui n'ont pas été produits démontre "le flou artistique" de cette affaire. Et donc, pour l'instant, les treize personnes installées dans les locaux de l'ancienne clinique Saint Gatien vont devoir patienter encore quelques jours, jusqu'au 27 juillet, pour être fixées sur leur sort : "une occupation" souligne leur avocat "sans nuisance et sans trouble du voisinage".

L'avocate de NCT+ et la SA Saint Gatien a été sollicitée mais n'a pas donné suite.