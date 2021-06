Tours : les tensions entre les quartiers du Sanitas et de la Rabière au coeur du procès de neuf personnes

Neuf hommes âgés de 27 à 45 ans comparaissent depuis mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Tours. Six d’entre eux sont en détention provisoire depuis plus de deux ans. Ces neuf habitants du quartier de la Rabière, à Joué-les-Tours, sont poursuivis pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ». Le 3 septembre 2017, vers 6H du matin, un habitant du Sanitas avait été gravement blessé par deux coups de feu, près du «Pym’s», à Tours, une discothèque dans laquelle il s’était querellé avec un jocondien quelques heures plus tôt.

Un drame sur fond d'alcool et de tension entre les quartiers du Sanitas et de la Rabière

L’alcool et les tensions entre quartiers rivaux, tout est parti de là. C’est d’ailleurs la seule chose sur laquelle tout le monde est d’accord. Pour le reste, impossible de s’y retrouver puisque au cours de cette première journée d'audience, qu’il s’agisse des prévenus ou des victimes, chacun contredit maintenant ses propres déclarations faites pendant l’instruction.

Ce qui est établi, c’est quetout commence au Pym’s, à la fin d’une nuit arrosée d’alcool. Le ton monte entre quatre jeunes du Sanitas et un jocondien accompagné de trois autres personnes. «J’ai eu peur d’un guet-apens à la sortie et j’ai appelé plusieurs amis pour qu’ils viennent me chercher», explique l’habitant de la Rabière. Une huitaine de jocondiens arrivent dans plusieurs voitures, et peu après, une caméra de surveillance filme le groupe qui tire sur le véhicule des jeunes du Sanitas. 14 douilles de pistolet-mitrailleur et pistolet automatique seront retrouvées.

La peur d'être pris pour une balance

Qui a tiré? La vidéo ne le montre pas et la loi du silence s’impose : un des prévenus dit même sans détour que, pour son bien et celui des siens, il ne veut pas être considéré comme une balance. Pour expliquer leur présence près du Pym’s, les jocondiens avancent toutes sortes d’explications : acheter des cigarettes ou à manger, venir chercher leur ami, mais tous les prévenus contestent être venus pour un règlement de compte.

Des parties civiles qui, elles aussi, se méfient des enquêteurs

Il faut noter aussi que l'homme qui a reçu les deux balles, partie civile dans cette affaire, a été extrait temporairement de prison pour assister à ce procès. Cet habitant du Sanitas est en détention provisoire pour sa participation présumée à une autre fusillade, en 2018. La présidente du tribunal a souligné que lui et les autres jeunes du Sanitas concernés par cette affaire avaient peu parlé aux enquêteurs ou leur avaient fait des déclarations qui avaient varié. Une donnée qui complique encore l'émergence de la vérité.

Ce procès se terminera vendredi soir.