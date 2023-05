Centre LGBT de Tours attaqué : "Il y a une homophobie galopante" dit la secrétaire d'EELV Marine Tondelier

Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts, est en déplacement à Tours ce jeudi après-midi. Elle doit notamment se rendre au centre LGBTI Touraine, rue des Tanneurs, victime d'une sixième attaque , il y a 4 jours.

ⓘ Publicité

"J'avais prévu de venir avant cette sixième agression. On voit bien qu'on a une homophobie rampante et même galopante dans ce pays que la durée de l'examen du texte du mariage pour tous avait permis à la Manif pour tous de se fédérer quelque part, tout ce que ce pays compte d'homophobie. On en paie encore aujourd'hui les conséquences. Il faut donc un engagement très fort, avec beaucoup plus de formations dès l'école pour que toute une génération soit formé sur le sujet. Je pense qu'il n'y a que cela qui fera reculer l'intolérance, et je dois le dire, la bêtise, car cela ne peut pas être autre chose quand on attaque à l'acide des salariés d'un centre LBGT, précise Marine Tondelier, invitée de France Bleu Touraine ce jeudi matin.

Le centre LGBTI de Tours qui devrait recevoir en fin d'après-midi la visite du député Ensemble, Henri Alfandari.

loading