Tours Métropole : une année touristique "pas géniale, mais pas mauvaise non plus"

Les quatre offices de tourisme de Tours Métropole (Tours, Villandry, Rochecorbon et Luynes) ont accueilli en 2021 100.000 visiteurs. Un chiffre deux fois supérieur à celui de 2020, année marquée par les confinements, mais en baisse de 40 % par rapport à 2019, année de référence.

" On a bien remonté la pente", se réjouit Hervé Poignet, le directeur général de l'office de tourisme et des congrès de Tours Val de Loire. "Alors c'est vrai, on n'est pas encore au score de 2019 qui était la plus belle année pour le tourisme au niveau national. Pour autant, 40% de moins avec un confinement et une saison qui n'a vraiment démarré qu'à la fin du premier semestre, je dis juste pourvu que ça dure."

Merci à la clientèle française et surtout locale

"Beaucoup de touristes français et surtout régionaux ( ceux d'Indre-et-Loire ont représenté plus du quart des visiteurs, 18% venaient de région parisienne). Ça veut dire que les Français aiment leur pays et visitent leur pays. Donc tant mieux. Ce serait dommage d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir ce qu'on pourrait vivre juste à côté de chez soi.

On n'a peu d'annulations voire pas du tout d'annulation sur la fin de l'année", Hervé Poignet

Mais on note aussi un retour des étrangers. On en a vu plus du double par rapport à l'an dernier. Alors bien sûr, on n'est pas dans les mêmes proportions qu'en 2019 mais c'est un signe positif. Ça repart même si la 5ème vague de Covid marque un coup d'arrêt pour les américains notamment. Mais du côté des Français et des Européens limitrophes, je reste malgré tout assez optimiste. On n'a peu d'annulations voire pas du tout d'annulation sur la fin de l'année".

Il n'y a pas que les châteaux en Touraine, il y a aussi la Loire

"On n'a pas la mer, ni la montagne, mais on a la Loire. Et ça marche de mieux en mieux. Car la Loire est navigable. On a même une école de voile sur la Loire. Il y a aussi une vraie déconnexion avec l'eau, les paysages qui sont sublimes et qui changent complètement tous les 5 km. On peut les découvrir avec nos bateliers, et chaque jour est différent."

Le tourisme d'affaire est lui aussi bien reparti. Au total, Tours Loire Valley enregistre un chiffre d'affaires d'un million d'euros cette année. C'est moitié moins qu'en 2019 mais c'est bien plus que les 400 000 euros compilés en 2020.

Pour 2022, les campagnes de promotion, essentiellement sur internet et les réseaux sociaux cibleront la clientèle locale, française et européenne de proximité.