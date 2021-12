Tours : mise en cause par la justice, Cathy Münsch-Masset démissionne de sa fonction de première adjointe

Emmanuel Denis avait fait savoir qu'il ouvrirait le conseil municipal de ce lundi après-midi par une intervention qui préciserait la nouvelle organisation de son équipe municipale. Le maire de Tours avait suspendu les délégations de sa première adjointe, dès que la mise en examen de Cathy Munsch-Masset avait été annoncée, le 25 novembre dernier. Finalement, quelques minutes avant le début du conseil municipal, la socialiste a envoyé à la presse un mail dans lequel elle annonce sa démission du poste de première adjointe :

"En cohérence avec la décision de M. le maire de Tours de suspendre mes délégations d'élue, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de première adjointe afin de préserver la sérénité de la conduite de l'action municipale et de préparer ma défense. J’ai informé par ailleurs le président de région, n’ayant pas de délégation en tant que conseillère régionale, de ma mise en retrait jusqu’à l’audience. Je conteste les faits qui me sont reprochés et souhaite que la présomption de mon innocence ainsi que le respect de mes enfants soient pris en considération dans le commentaire de ma décision". Cathy Münsch-Masset