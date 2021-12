Tours : 2.000 cachets d'ecstasy, des kilos de cannabis, le procès d'un réseau de drogue débute ce mercredi

C'est un procès de trois jours qui s'ouvre ce mercredi 8 décembre devant le tribunal correctionnel de Tours. Huit personnes comparaissent pour trafic de stupéfiants ou trafic en récidive. Elles sont soupçonnées d'avoir appartenu à un réseau qui rayonnait sur l'agglomération tourangelle. Un réseau démantelé en avril 2020 après l'arrestation d'un individu à Épinay-sur-Seine, en région parisienne. C'est sur la base de cette interpellation que les enquêteurs ont pu remonter le fil.

Un trafic qui se poursuivait depuis la prison

Au moment de son interpellation, l'homme était en possession d'armes et s'apprêtait à aller chercher de la drogue pour plusieurs milliers d'euros selon l'enquête. Mais une fois incarcéré, l'individu a continué à faire fructifier son affaire. Passant, depuis sa cellule, des coups de téléphone à son entourage, connaissances, amis ou proches. Au fur et à mesure, les enquêteurs ont ainsi pu procéder à plusieurs interpellations à Tours, Joué-lès-Tours, St-Cyr-sur-Loire, Vouvray mais aussi à Bourges. Au total, huit autres personnes ont été arrêtées d'avril à décembre 2020. Avec d'importantes saisies : plus de 2.000 cachets d'ecstasy, plusieurs centaines de grammes de cocaïne, plusieurs kilos de cannabis, 1,5 kg d'herbe et à minima 30.000 euros.

Cinq des neuf prévenus sont encore sous mandat de dépôt, quatre comparaîtront libres. L'un des prévenus sera jugé ultérieurement. Les peines encourues vont de dix à vingt ans de prison.