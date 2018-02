La remorque d'un poids-lourd, transportant du matériel médical, a pris feu ce mardi matin peu après 8 heures, sur l'autoroute A10, dans le sens Paris-Province. Le camion se trouve entre la sortie 19 (Tours-Nord) et la sortie 20 (Ste Radegonde). La conductrice du camion est saine et sauve. Cela entraîne 2 kms de ralentissement et un basculement de la circulation sur la voie de gauche. Le camion, lui se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence.