Tours-Nord : un homme perd un œil au cours d'une bagarre à coups de battes de base-ball

Tours, France

Une rixe entre plusieurs personnes, avec des battes de base-ball, a fait un blessé grave à Tours-Nord, place de Lunéville. La victime a perdu un œil au cours de la bagarre et le parquet a ouvert une information judiciaire. Les faits se sont déroulés il y a plus d'une semaine, le mardi 20 août. À l'origine de cette escalade, un banal accident de voiture.

La bagarre est liée à un banal accrochage sur un parking

Il s'agit d'un accident matériel survenu le 19 août, sur le parking de Brico-Dépot, et impliquant deux véhicules. La conductrice en tort, membre de la communauté des gens du voyage, propose au conducteur de l'autre voiture, un homme d'origine tchétchène, de se retrouver le lendemain pour trouver un arrangement. Mais le lendemain les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, le conducteur demandant une somme trop importante, entre 1.000 et 2.000 euros. Une première altercation éclate entre le mari de la conductrice et l'automobiliste tchétchène, qui finalement quitte les lieux. Quelques heures plus tard, ce dernier appelle du renfort, et vient au camp des gens du voyage avec des battes de base-ball pour se venger. Une bagarre générale éclate, faisant plusieurs blessés dont un grave. Il s'agit du mari de la conductrice qui perd en œil au cours de la rixe.

Des faits passibles de la Cour d'assises

La police, rapidement sur les lieux, interpelle trois hommes dont le conducteur tchétchène. Ce dernier est poursuivi notamment pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. Des faits passibles de la Cour d'assises. Par ailleurs, le conducteur tchétchène est aussi poursuivi pour violence avec armes avec préméditation et en réunion. L'information judiciaire ouverte par le parquet vise à établir combien de personnes au total ont participé à la bagarre. Les deux autres personnes interpellées au cours de la bagarre ont été remises en liberté.