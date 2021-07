Tours : ouvert depuis une semaine, le centre de vaccination du quartier du Sanitas fait le plein

Devant le Centre de soins Porte Ouverte (CPO), la file d'attente n'en finit pas. À une heure de la fermeture, 22 personnes patientent encore dehors et cinq sont en train de remplir leur dossier à l'intérieur. "Là, on n'aura pas assez de doses, je vais demander à des gens de revenir lundi", explique Yolande, une bénévole, qui se charge de dire aux derniers arrivés qu'il faudra laisser passer le week-end pour recevoir l'injection.

Ce succès pour la vaccination dans le quartier du Sanitas à Tours, le CPO s'en réjouit. Depuis le 16 juillet, il y consacre toutes ses matinées en semaine. Chaque matin entre 9h et 12h30, du lundi au vendredi, et sans rendez-vous, les habitants du quartier sont invités à se faire vacciner. "On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien, reconnait Bernard Royer, médecin au CPO et coordinateur du centre de vaccination. On visait un public différent, qui ne se serait pas rendu dans un centre de vaccination classique en passant par Doctolib. Et ça fonctionne."

Jusqu'à 40 injections peuvent être réalisées par matinée, pour l'instant. © Radio France - Adrien Bossard

Edith fait partie de celles qui se sont levées tôt pour recevoir une dose."Je suis arrivé 10 minutes avant l'ouverture des portes et il y avait déjà du monde avant moi qui faisait la queue. J'ai attendu plus de deux heures mais maintenant c'est fait, explique l'habitante du Sanitas. J'avoue que j'aurai pu le faire avant mais je ne vais tous les jours sur Doctolib. Et puis, vous n'avez pas des rendez-vous la veille pour le lendemain. Là, j'en avais un pour le 19 août. Mais quand j'ai su qu'il y avait un centre au Sanitas, en bas de chez moi, j'y suis allé. Ça ne sert à rien d'attendre le 19 août, je vais l'annuler du coup."

Une deuxième ligne de vaccination en réflexion

En plus des gens du quartier, le public directement visé, d'autres personnes se rajoutent à la file d'attente. C'est le cas d'Océane, habitante de Joué-lès-Tours. "C'est sûr que patienter pendant des heures pour que l'on soit pris en charge, ce n'est pas l'idéal mais je n'arrivais à avoir aucun rendez-vous nulle part. Ou alors, il fallait que j'attende un mois ou deux sur des horaires qui ne m'arrangeaient pas". Elle aurait pu s'y prendre avant, reconnait-elle, mais l'extension du pass sanitaire a un peu accéléré les choses.

Quoi qu'il en soit, cette forte demande modifie un peu les plans du CPO. Jusqu'ici, il ne peut vacciner que 40 injections par matinée car les doses qui lui sont fournies par le centre de Joué-lès-Tours sont limitées. Mais il réfléchit de plus en plus à monter en régime. "Pour l'instant, nous tournons avec une ligne de vaccination, explique Bernard Royer. C'est-à-dire que nous n'avons qu'un médecin et une infirmière. Il faudra peut-être en passer par une seconde ligne de vaccination." Ce qui permettrait de réaliser 80 injections par jour. Il en discutera avec l'Agence Régionale de Santé lundi.