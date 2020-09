Tours : "pas de lutte contre le trafic de stups sans recrutement de policiers" clament les syndicats de police

Le séminaire gouvernemental de ce mercredi 9 septembre sera centré sur les questions de sécurité. La première priorité du gouvernement est la lutte contre les trafics de stupéfiants, a dit Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, qui veut en faire "l'alpha et l'oméga" de sa politique. L'autre priorité est de renforcer les patrouilles de police sur la voie publique et pour cela, le ministre envisage de mettre "du bleu" partout. Et c'est là que le bât blesse. A Tours, les syndicats de police qui réclame depuis longtemps une hausse des effectifs ne croient plus à ces promesses.

Thierry Pouilloux, secrétaire de SGP-Police, estime qu'à Tours on ne pourra pas faire de la lutte contre les stups une priorité si le commissariat ne recrute pas.

SGP Police ne veut pas de lutte contre les stups sans renfort de policiers Copier

Jérôme Berthault, le responsable Alternative Police, a les mêmes exigences mais ne croit pas non plus aux miracles.