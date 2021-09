Tours : plusieurs dizaines d'appartements inhabitables suite à l'incendie dans la résidence Balzac

L'incendie qui a eu lieu vendredi dernier, dans l'après-midi, dans un immeuble de la résidence Balzac, situé dans le quartier des Fontaines, à Tours n'a pas fait de victimes, mais comme on pouvait s'y attendre, les dégâts matériels sont très importants. "Vingt logements vont faire l'objet d'un arrêté de péril ou d'interdiction d'habiter, au 3 et au 5 rue Jacquemont, précise Marie Quinton, l'adjointe chargée du logement à Tours, et on a encore 10 autres logements situés au numéro 7 qui sont en cours d'expertise et qui pourraient être concernés aussi".

à lire aussi Tours : un immeuble prend feu dans le quartier des Fontaines, sans faire de victime

"L'incendie est apparemment parti des combles, en tout cas du haut de l'immeuble" explique la maire-adjointe chargée du logement. "L'état des habitations est donc différent selon qu'on se situe sous les combles ou beaucoup plus bas. Six logements des étages hauts ne sont pas du tout réintégrables en l'état. Pour ceux qui sont situés plus bas, ce sont des logements qui ont subi un dégât des eaux et on peut espérer que l'arrêté de péril puisse être levé plus rapidement pour ces appartements, au fur et à mesure de l'avancée des travaux".

Une ligne téléphonique spéciale pour les sinistrés mise en place par la mairie

Sur les 20 à 30 familles qui doivent être relogées, six seulement ont demandé l'aide de la municipalité. Les autres ont trouvé une solution dans leur famille ou grâce à leur assurance ou leur syndic. Le service logement de la municipalité de Tours a ouvert une ligne spéciale pour aider les sinistrés à se reloger ou se faire indemniser. Il suffit d'appeler le standard de la mairie.