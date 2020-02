Tours : plusieurs interpellations dans une manifestation qui dégénère place Jean Jaurès

Au moins trois interpellations après une manifestation ce jeudi 20 février au soir place Jean Jaurès selon la préfecture. Selon La Nouvelle République, il s'agissait d'une manifestation "pour Mehdi" en référence à un jeune homme tué par la police à Marseille en 2018.

Une cinquantaine de personnes "proche des mouvements violents d'extrême gauche" selon la préfecture se sont réunis et ont installé sur la place des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "la police française tue" et "tous les flics sont des bâtards".

Des outrages ont été proférés selon la préfecture, les policiers ont enlevé les banderoles.