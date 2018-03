Tours, France

Trois voitures ont été incendiées dans le quartier Rabelais à Tours, tout près de la rue Giraudeau, ce samedi 10 mars. Les pompiers sont d'abord intervenus, vers 22 heures pour un feu de poubelles rue du Général Renault. Une heure plus tard, une voiture est en feu dans la rue de l'Adjuvant Velin, à quelques mètres de là. Quasiment au même moment, une Peugeot est incendiée rue du Général Renault. Et puis c'est une troisième voiture, rue du Sergent Leclerc. Une enquête a été ouverte. Au cours des dix derniers mois, le quartier Rabelais a déjà connu de tels incidents et cela inquiète les habitants.

Ils sont encore sous le choc des événements de samedi soir. " J'ai été réveillée par les lumières des camions de pompiers qui étaient sur le parking. J'en ai déduit qu'il y avait eu un incendie et le lendemain matin, j'ai vu les trois carcasses de voitures ", se remémore Marie-Pierre qui habite rue du Sergent Leclerc.

Une enquête a été ouverte après que trois voitures ont été incendiées ce samedi 10 mars © Radio France - Aurore Richard

C'est un sentiment de déjà-vu pour elle. Il y a une carcasse de voiture rue de l'Adjuvant Velin qui est là depuis juin 2017. " Elle a été brûlée plusieurs fois et puis elle a été complètement désossée. On a même vu les sièges de la voiture être brûlés dans le hall de l'immeuble rue du Général Renault ", explique-t-elle.

Certains habitants veulent des caméras sur les parkings

En novembre 2017, le scénario se répète. Le feu est d'abord mis à des poubelles et puis, à une voiture. " On s'inquiète, c'est normal. Je reste toujours garer dans la rue, je ne suis pas plus protégée que cela ", craint cette habitante. Les parkings de résidences ne sont pas plus sûrs. C'est de sa fenêtre, qui donne sur le parking, qu'Abdelkader en a pris conscience. Lorsqu'il a vu une voiture en feu, il s'est empressé d'aller déplacer la sienne. Elle était juste à côté.

" Il faut installer des caméras. C'est pour voir les garages ici. On paie plus mais on vit en sécurité ", propose-t-il. Il va informer son bailleur, Touraine Logement, de cette idée. D'autres locataires n'ont pas l'envie de se battre comme lui. Ils envisagent de déménager.