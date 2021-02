Tours : près de 500 grammes de cannabis, de l'ecstasy et du crack découverts par la police

Près de 500 grammes de cannabis, de l'ecstasy et du crack ont été découverts et saisis par la police nationale, à Tours. Trois hommes d'une vingtaine d'années ont été interpellés.

Ce sont des sachets de cookies bien particuliers qu'ont découverts les policiers nationaux, à Tours, cette semaine. Sous les emballages, 496 grammes d'herbe et de résine de cannabis, des cachets d'ecstasy et 7,50 grammes de crack sont saisis. Trois hommes, d'une vingtaine d'années, ont été interpellés et seront jugés en comparution immédiate ce lundi.

Trois hommes interpellés et 3.820 € saisis

La découverte, comme le relate un post Facebook de la police nationale d'Indre-et-Loire, remonte à mardi 16 février. En fin d'après-midi, un véhicule de police remarque une voiture passant au feu rouge, dans le secteur des Prébendes. Le conducteur refuse de s'arrêter et prend la fuite. D'autres d'agents dans le secteur viennent en renfort et l'interpellent.

Le passager de la voiture tente lui de s'enfuir à pied, après s'être débarrassé du sac contenant les stupéfiants, mais il est lui aussi rattrapé et arrêté par les policiers, avec en sa possession 1.420 euros. Un troisième homme est interpellé à son domicile et 2.400 euros y sont saisis.

"Uber-shit"

D'après les éléments de l'enquête, communiqués par Grégoire Dulin, le procureur de la République de Tours, les trois hommes livraient la drogue à domicile, dans un service de livraison baptisé "uber-shit".

Ils ont été présentés au parquet ce samedi, et placés en détention provisoire en attendant leur comparution immédiate ce lundi. Ils risquent dix ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants.