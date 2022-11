Tours : quatre couples sinistrés de l'incendie des Fontaines désespèrent de regagner leur domicile

Certains sont rentrés chez eux en février dernier. D'autres attendent toujours, désespérément, 14 mois après l'incendie de la résidence Balzac , dans le quartier des Fontaines à Tours. L'arrêté de péril n'est toujours pas levé pour quatre des 33 logements sinistrés. Il s'agit des duplex, au dernier étage.

ⓘ Publicité

Joyce est l'une de ces propriétaires concernés. Depuis l'incendie, elle ne rentre que rarement dans son appartement. Trop dur à supporter. Mais elle tient à montrer l'ampleur des dégâts. "Voilà ce qu'il reste de notre duplex, tous nos souvenirs sont partis en fumée", dit-elle dépitée, en montrant les murs calcinés et les morceaux d'ardoise éparpillés partout sur le sol. "Là, il y avait la chambre de mes petits-enfants quand ils venaient, décrit-elle en sanglots. Mais actuellement, on a un tas de sacs de gravats, du parquet arraché. Au-dessus de la porte-fenêtre, c'est brûlé. On a la bâche. Et tout est noir. C'était une chambre qui était gaie, qui était claire."

L'appartement de Joyce est entièrement calciné. © Radio France - Adrien Bossard

Le désamiantage prévu fin février 2023

Mis à part un peu de vaisselle et quelques meubles, Joyce et son mari n'ont rien pu sauver. Aujourd'hui, le couple, qui vit dans le quartier depuis 21 ans, loge dans la résidence d'à côté. Un ami leur loue l'appartement. "Il comptait le vendre et quand il y a eu l'incendie, je l'ai appelé et il nous a dit qu'on pouvait y aller sans problème. C'est énorme comme geste. Et puis, c'était très important de garder tous nos repères. On aime bien l'environnement, le fait d'être proche du Cher, de l'île Balzac. Disons que ça permet d'alléger tout ça."

loading

La prochaine étape, c'est le désamiantage, prévu pour la fin du mois de février. Mais comme il a déjà été repoussé plusieurs fois, Joyce reste méfiante. Et elle sait de toute façon que la bataille n'est pas terminé. "En discutant avec l'avocate, pour elle, les travaux dans l'appartement ne commenceront pas avant septembre 2023." La seule bonne nouvelle, c'est que les causes du sinistre ont été établies par l'expert judiciaire - problème d'isolation et absence de protection sur des spots lumineux - et personne ne les conteste.

Je rentre avec une carte qui déverrouille une porte, ce n'est pas chez moi

Quelques étages en-dessous, Christian, lui, a plus de chance. Son appartement, inondé par l'eau des pompiers, est en travaux depuis le mois d'août. Le chantier doit s'arrêter à la fin de l'année. "Si tout va bien, la première quinzaine de janvier, je suis chez moi." Un nouveau départ après plus d'un an passé en appart-hôtel. "Ça fera 500 jours, je les compte, je peux vous le dire. Dans l'appart-hôtel, je rentre avec une carte qui déverrouille une porte, ce n'est pas chez moi. Mais la perspective du déménagement, c'est ça qui me fait lever le matin."

loading

À la retraite depuis quelques mois, Christian n'entend pas pour autant faire de vieux os dans son appartement. "Avec ma femme, on a acheté il y a huit ans. Avant l'incendie, on comptait vendre pour s'installer près de la ville de Sète, dans l'Hérault. On aime bien l'endroit. En septembre 2021, on était d'ailleurs sur place pour faire des visites quand on a reçu le coup de fil : 'Ça brûle chez vous'. On a tout arrêté et on est rentré. Mais les projets sont toujours dans un coin de ma tête. Je ne pourrai pas rester là. Il y a eu trop de choses. Donc il va falloir que je parte, de toute façon. Je suis quand même content de rentrer car c'est la fin d'un épisode. Mais il va y avoir un autre épisode, moins drôle celui-là, c'est le juridique. Qui est responsable de cet incendie ? Qui va payer ? Et à quel montant ?"

Une longue bataille judiciaire s'annonce

Cette bataille judiciaire préoccupe aussi beaucoup Philippe, le voisin de palier de Joyce, qui a préféré acheter un autre appartement à Tours, histoire d'avoir un "chez lui", plutôt que d'attendre indéfiniment de retrouver son petit cocon de la résidence Balzac. "Ce que je pense, c'est que l'incendie, ce n'est pas grand-chose. Le plus terrible, ce sont les tractations qui suivent. La mauvaise foi, la mauvaise volonté, peut-être même la malhonnêteté parfois. Je parle d'une manière générale car vu la procédure qui est en cours et ce qu'on a déjà eu comme retours, je ne pourrai pas détailler. Il n'empêche qu'il y a des responsabilités à déterminer parce que cet incendie a plusieurs causes, à différents degrés. Et là, on se retrouve depuis pas loin d'une année avec des tractations, via des avocats interposés qui font valoir un certain nombre de choses, qui réfutent des parts de responsabilité. Et nous, on attend."

loading

Philippe redoute notamment le moment où son assurance va chercher à se faire indemniser auprès des tiers responsables, pour financer les travaux dans son appartement. "La bataille des responsabilités va prendre des années. Ce n'est pas pour 2023. Mais peut-être pour 2024, 2025 ou 2026 si on n'a pas de chance."