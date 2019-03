Tours : quatre interpellations lors du démantèlement d'un trafic de stupéfiants

Quatre personnes ont été interpellées mardi à Tours lors d'un démantèlement d'un trafic de stupéfiants. De l'argent liquide, du cannabis et de la cocaïne ont été saisis.

Tours, France

C'est le troisième trafic d'importance démantelé par la police nationale d'Indre-et-Loire. Mardi dernier, dans la soirée, les enquêteurs ont interpellés deux hommes de 39 et 40 ans, dans le secteur Ile Aucard, à Tours. Le résultat de plusieurs semaines d'enquête. Sur l'un des hommes, ils ont saisi 225 grammes de cannabis et 755 euros.

Un peu plus tard, deux autres personnes ont été interpellées : une femme de 47 ans et un homme de 21 ans. Lors des perquisitions, les policiers ont découvert 364 grammes de cocaïne, 80 grammes de cannabis et 6 665 euros, expliquent-ils sur Facebook.