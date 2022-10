Tours : quatre pompiers agressés lors d'une manifestation lycéenne vendredi

Ca s'est passé en milieu d'après-midi hier. Dans le centre-ville de Tours, les rues étaient perturbées à cause d'une nouvelle journée de mobilisation des lycéens. Certains lycées ont été perturbés voire bloqués. C'est lors de ces manifestations que quatre pompiers ont été agressés après être venus en aide à un jeune.

ⓘ Publicité

Des casseurs près du lycée Balzac

C'est plus précisément à proximité du lycée Balzac que l'agression a eu lieu. Le lycée de 1 100 élèves avait déjà été bloqué mardi et jeudi dernier. Hier, des scènes de vandalisme se sont déroulés à l'extérieur : près de 150 lycéens et casseurs sont venus en découdre avec les forces de l'ordre... et les pompiers !

Après être intervenus pour un feu de poubelle, les pompiers ont aidé un jeune homme molesté par plusieurs individus. A la suite de quoi ces derniers s'en sont violemment pris aux soldats du feu en leur assenant des coups de poing et coups de pied.

Les quatre pompiers sont choqués et légèrement blessés. Le directeur du Service Départemental d'incendie et de Secours d'Indre-et-Loire (Sdis) a déclaré sur Twitter avoir porté plainte.

Trois jeunes ont été interpellés, dont l'un avait été repéré le matin au lycée Vaucanson pour des tirs de mortier.