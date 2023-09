Tours : quinze kilos de viande saisis lors d'un barbecue au pied d'un immeuble du Sanitas

Un barbecue plus ou moins improvisé était sur le point d'avoir lieu, ce mardi 12 septembre, en fin d'après-midi, dans le quartier du Sanitas, quand plusieurs membres de différents services de l'Etat (hygiène, impôts, police) ont procédé à un contrôle portant notamment sur les volets sanitaires et fiscaux. Une opération menée dans le cadre du CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude), sous l'égide de la procureure de la République de Tours.

Dans une fourgonnette stationnée au pied d'un immeuble de la rue Marcel Thomas Lavollée, quinze kilos de viande ont été découverts. Compte tenu des conditions douteuses dans lesquelles cette viande était conservée, elle a été détruite. Avec la chaleur, elle pouvait vite devenir avariée.

Des centaines de cannettes ont également été saisies, ce qui laisse penser que le collectif organisateur attendait beaucoup de monde. Enfin, une petite caisse a été retrouvée sur place, pouvant induire qu'une vente était prévue. Ce qui est illégal, sans autorisation.

Une enquête pénale ouverte

Cet été, plusieurs rassemblements plus ou moins organisés par des associations ou des collectifs ont eu lieu au pied des immeubles. Certains de ces rassemblements ont réuni plusieurs dizaines de personnes pendant plusieurs heures, ce qui a parfois exaspéré les habitants vivant à proximité. Une première opération, dans le cadre du CODAF, avait été menée au cœur de l'été.

L'intervention de mardi visait donc à la fois à prévenir les risques sanitaires et les nuisances sonores pour les riverains. "C'est aussi l'occasion de faire un rappel de la réglementation et de souligner que certaines activités peuvent tomber sous le coup de la loi", précise la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita-Minard. Il n'y a pas eu d'interpellation. Mais une enquête pénale est ouverte pour "infractions aux règles d'hygiène" et "travail illégal". Le parquet indique également prendre en compte toutes les nuisances que ce type de rassemblement peut occasionner pour les riverains.